Израиль нанес удар по военному объекту САР на окраине Дамаска

Израиль нанес средь бела дня удар по окраинам Дамаска в понедельник (24 октября), ранив одного солдата, сообщило министерство обороны Сирии.

«Израильский противник нанес авиаудары с севера оккупированных палестинских территорий по объектам вблизи Дамаска», — говорится в заявлении министерства. Один солдат был ранен и причинен материальный ущерб.

По словам журналиста AFP, взрывы были отчетливо слышны в сирийской столице.

Сирийская обсерватория по правам человека (OSDH), базирующаяся в Лондоне неправительственная организация, заявила, что целью рейда были объекты в районе Димас, недалеко от столицы, где действуют поддерживаемые Ираном группировки и сирийская армия.