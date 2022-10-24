В Украине объявлен в розыск экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко

Его подозревают в хищениях на сумму более 200 млн гривен - это около 5,42 млн долларов.

Был объявлен в розыск бывший глава Нацбанка Кирилла Шевченко, об этом сообщает Национальное агентство безопасности Украины.

Шевченко объявил о ствоей отставке в октябре, сославшись на проблемы со здоровьем.

Позже заявил, что причиной его увольнения стало двухлетнее "политическое давление" на банк и на него лично.