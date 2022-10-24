Бабкина сообщила, что долгое время не могла пробиться на сцену в СССР
2022-10-24 16:44
Исполнительница народной песни Надежда Бабкина призналась, что в СССР очень долго не могла пробиться на сцену.
Надежда Бабкина выложила с сеть фотографии в честь дня основания ансамбля "Русская песня" в 1974 году.
Также артистка рассказала, как первый раз зрители приняли ее творчество.
Знаменитость вспомнила, как ее коллектив принимал участие в конкурсе "Алло, мы ищем таланты!". Вместо признания музыкантов раскритиковали в пух и прах.
Только целеустремлённость вокалистки "Русской песни" позволила в дальнейшем заявить о себе и быть признанными.
Опубликовано: Наталья Гончарова