Бабкина сообщила, что долгое время не могла пробиться на сцену в СССР

Исполнительница народной песни Надежда Бабкина призналась, что в СССР очень долго не могла пробиться на сцену.

Надежда Бабкина выложила с сеть фотографии в честь дня основания ансамбля "Русская песня" в 1974 году.

Также артистка рассказала, как первый раз зрители приняли ее творчество.

Знаменитость вспомнила, как ее коллектив принимал участие в конкурсе "Алло, мы ищем таланты!". Вместо признания музыкантов раскритиковали в пух и прах.

Только целеустремлённость вокалистки "Русской песни" позволила в дальнейшем заявить о себе и быть признанными.