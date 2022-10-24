Кадыров: бойцы «Ахмата» контролируют свыше 100 километров территории Донбасса

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» контролируют свыше 100 километров территории Донбасса.

24 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале, ссылаясь на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, заявил, что под контролем чеченских бойцов находится свыше 100 километров территории Донбасса.

Кадыров также отметил, что служащие Вооружённых сил Украины предпринимают периодические попытки прорваться на контролируемые «Ахматом» земли, однако «ни один метр занятой чеченцами позиции отвоевать врагу ни разу не удалось».