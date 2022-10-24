МО РФ: военные силы готовы работать в условиях радиоактивного заражения

Минобороны России сообщили о готовности выполнять задачи в случае подрыва Киевом «грязной бомбы».

24 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге министерства обороны сообщил, что в России силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения на случай подрыва Киевом "грязной бомбы".

Кириллов отметил, что этой провокацией Украина хочет запугать местное население, увеличить поток беженцев в Европу и выставить Россию ядерным террористом.

По имеющейся информации у ВС России в Украине есть организации, которые имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы и сейчас работы находятся на завершающей стадии, добавил Кириллов.