Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил не продолжать участвовать в предвыборной гонке, а буквально через несколько часов после такого заявления Риши Сунак одержал победу на выборах.

Аналитики считают, что Джонсон снял кандидатуру потому что понял, каких дел натворила Лиз Трасс всего за полтора месяца управления Великобританией: обрушила курс бунда, подвела страну к рецессии и вызвала гнев консерваторов.

Экс-канцер Казначейства Великобритании Риши Сунак практически без труда одержал победу на выборах премьер-министра страны. В принципе, не только в правительстве к этому были готовы, но и в британской общественности. Кроме того, в России также рады, что Джонсон снял свою кандидатуру, так как «он вообще ничего не понимает в экономики».

Многие считают, что Риши Сунак не станет уделять такое внимание конфликту в Украине, как делали Борис Джонсон и Лиз Трасс. Особенно с учетом того, что на Западе возрастают пессимистические настроения по оказанию помощи украинской стороне, а от кризиса никуда не убежишь.

Еще один аргумент в пользу того, что Риши Сунак будет заниматься британским делами, а не лезть в Украину — ему придется с головой погрузиться туда, где наломала дров Лиз Трасс. Кстати, эксперты считают, что если Риши Сунак не справится, что Борис Джонсон снова может показаться на виду, однако это не точно.