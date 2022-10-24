Archer Aviation планирует построить 250 воздушных такси в 2025 году

Компания Archer Aviation Inc рассказала о своих планах наращивания производства в интервью Reuters.

Компания Archer Aviation Inc заявила, что в 2025 году она будет производить около 250 электрических воздушных такси на аккумуляторах и наращивать производство в последующие годы.

Archer намерена сертифицировать свой четырехместный самолет Midnight к концу 2024 года, хотя FAA все еще находится в процессе создания правил сертификации для самолетов будущего.

В этом году акции компании Archer упали на 54%.