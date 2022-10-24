Шевроле Шевелле 1966 года выпуска - новинка Nascar
2022-10-24 17:07
Вот отличный пример последнего типа, который сочетает в себе приятный внешний вид и стиль, которые сделали оригинал таким культовым, с современными характеристиками, вдохновленными Nascar.
Владелец этого автомобиля мощностью около 530 л.с. восклицает, что Chevelle на самом деле выдает около 550 л.с. на колеса.
Сочетая это с элегантной рамой, изготовленной на заказ, и чрезвычайно малым весом, вы получаете автомобиль, который не имеет себе равных ни на улице, ни на трассе.
Опубликовано: Игнат Ветров