Шевроле Шевелле 1966 года выпуска - новинка Nascar

Вот отличный пример последнего типа, который сочетает в себе приятный внешний вид и стиль, которые сделали оригинал таким культовым, с современными характеристиками, вдохновленными Nascar.

Владелец этого автомобиля мощностью около 530 л.с. восклицает, что Chevelle на самом деле выдает около 550 л.с. на колеса.

Сочетая это с элегантной рамой, изготовленной на заказ, и чрезвычайно малым весом, вы получаете автомобиль, который не имеет себе равных ни на улице, ни на трассе.