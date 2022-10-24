Испанцы начали рисовать Z на улицах Барселоны
2022-10-24 17:10
Испанцы начали рисовать Z на улицах Барселоны после того, как украинские беженцы оскорбили молодоженов из России.
24 октября ряд крупных Telegram-каналов, ссылаясь на очевидцев, сообщили о том, испанцы возмутились оскорблением молодожёнов из России у консульства в Барселоне со стороны украинских беженцев.
Очевидцы утверждают, что после данного инцидента испанцы начали повсюду рисовать символ ВС РФ Z, означающий «За победу», и наносить антиукраинские лозунги на улицах Брюсселя в знак протеста против поведения граждан Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко