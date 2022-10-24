Этот классический Харлей был создан для того, чтобы им можно было управлять с коляски

Одна из причин, по которой люди не увлекаются ездой на мотоциклах, заключается в том, что они не уверены в своей способности балансировать на двух колесах.

Говорят, правда страннее, чем вымысел, и в данном случае это, похоже, справедливо.

Этот винтажный Harley-Davidson был изготовлен по индивидуальному заказу на заводе, а не в магазине вторичного рынка. Руль изогнут в этой странной конфигурации, так что правый выступает над коляской, а левый подходит вплотную к ней.

Это означало бы, что водитель будет сидеть, положив левую руку на край коляски. Насколько нам известно, это единственный Harley такого типа, когда-либо созданный, и это действительно странно.

Мы не знаем, кто заказал этот Harley-Davidson, но очевидно, что человек нервничал из-за езды по каким-то причинам.