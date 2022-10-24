Этот классический Харлей был создан для того, чтобы им можно было управлять с коляски
Одна из причин, по которой люди не увлекаются ездой на мотоциклах, заключается в том, что они не уверены в своей способности балансировать на двух колесах.
Говорят, правда страннее, чем вымысел, и в данном случае это, похоже, справедливо.
Этот винтажный Harley-Davidson был изготовлен по индивидуальному заказу на заводе, а не в магазине вторичного рынка. Руль изогнут в этой странной конфигурации, так что правый выступает над коляской, а левый подходит вплотную к ней.
Это означало бы, что водитель будет сидеть, положив левую руку на край коляски. Насколько нам известно, это единственный Harley такого типа, когда-либо созданный, и это действительно странно.
Мы не знаем, кто заказал этот Harley-Davidson, но очевидно, что человек нервничал из-за езды по каким-то причинам.
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Музей Wheels Through Time в Мэгги-Вэлли, Северная Каролина, в котором хранится большая коллекция старинных мотоциклов, нашел этот уникальный Harley через друга, который купил его на аукционе недвижимости в Пенсильвании в 2006 году.
Удивительно, но он сохранился все это время без каких-либо реставраций или модификаций.
Все, начиная от потертой обивки сидений коляски и заканчивая откидным откидным верхом, является оригинальным.
Опубликовано: Антон Райт