ЕС посчитал, что слова «нацист» и «геноцид» в российских СМИ стали употребляться в 300 и 500 раз чаще, соответственно

ЕС насчитал более 1200 дезинформаций в связанных с Кремлем СМИ за последние 12 месяцев в связи с войной России против Украины.

Они были направлены, среди прочего, против ЕС и других акторов, которые выступали против войны с Россией и поддерживали Украину, заявила дипломатическая служба ЕС.

Почва для этого была подготовлена средствами массовой информации за несколько месяцев до начала войны.

Например, использование ключевых слов «нацист» и «геноцид» в соответствующих СМИ по отношению к Украине увеличилось почти на 300 и более чем на 500 процентов соответственно.

