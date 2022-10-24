ЕС посчитал, что слова «нацист» и «геноцид» в российских СМИ стали употребляться в 300 и 500 раз чаще, соответственно
2022-10-24 17:13
ЕС насчитал более 1200 дезинформаций в связанных с Кремлем СМИ за последние 12 месяцев в связи с войной России против Украины.
Они были направлены, среди прочего, против ЕС и других акторов, которые выступали против войны с Россией и поддерживали Украину, заявила дипломатическая служба ЕС.
Почва для этого была подготовлена средствами массовой информации за несколько месяцев до начала войны.
Например, использование ключевых слов «нацист» и «геноцид» в соответствующих СМИ по отношению к Украине увеличилось почти на 300 и более чем на 500 процентов соответственно.
Опубликовано: Тарас Медведев