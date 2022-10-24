Парень использует Lamborghini Aventador для разжигания костра

Владелец автомобиля, просто известный как Ghostrider, держит машину на холостом ходу на подъездной дорожке из брусчатки, с большим количеством легковоспламеняющейся травы и деревьев достаточно далеко.

По-видимому, Ghostrider - анонимный филантроп, поэтому, когда вы видите его лицо в его видео, он всегда в маске.

По какой-то причине он не хочет, чтобы его знали. У парня, очевидно, есть деньги, и если он использует свое богатство, чтобы помогать другим, не будучи принужденным, мы думаем, что это здорово.

Кем бы он ни был, мы благодарны ему за то, что он показал нам, на что способен выхлоп набирающего обороты Lamborghini Aventador, потому что это животрепещущие вопросы, на которые большинство из нас не может просто найти ответы самостоятельно.