Суд требует с Козловского возмещения 800 000 рублей по долгу за квартиру в центре столицы
2022-10-24 17:18
Актёр Данила Козловский задолжал 800 000 российских рублей за квартиру в центре столицы. Суд собирается взыскать сумму с артиста в ближайшее время.
20 декабря текущего года Басманный суд столицы назначил рассмотрение дела по иску, предъявленного Даниле Козловскому, о чём сообщила пресс-секретарь государственной инстанции Екатерина Буравцова.
Цена вопроса - 804 000 российских рублей из-за просрочки выплат по договору купли-продажи квартиры в центре Москвы.
Иск в судебную структуру против актёра был направлен представителем ООО "БЦ Машкова, 13".
Опубликовано: Наталья Гончарова