Мирошниченко исполнилось 80 лет
2022-10-24 17:29
Актриса Ирина Мирошниченко отпраздновала свой 80-летний юбилей в театре МХТ имени Чехова в кругу своих коллег.
Легенда советского и российского кино и театра Ирина Мирошниченко отмечает свой 80-летний юбилей.
В честь такого события в театре МХТ имени Чехова прошёл вечер чествования именитой артистки.
Поздравить коллегу поспешили Евгений Миронов, Евгений Герасимов, Лев Лещенко, Никита Михалков, Аркадий Инин и многие другие не менее известные артисты.
В течение 60 лет Ирина Петровна выступает на сцене любимого театра, отдавая всю себя работе без остатка.
Опубликовано: Наталья Гончарова