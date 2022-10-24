Мирошниченко исполнилось 80 лет

Актриса Ирина Мирошниченко отпраздновала свой 80-летний юбилей в театре МХТ имени Чехова в кругу своих коллег.

Легенда советского и российского кино и театра Ирина Мирошниченко отмечает свой 80-летний юбилей.

В честь такого события в театре МХТ имени Чехова прошёл вечер чествования именитой артистки.

Поздравить коллегу поспешили Евгений Миронов, Евгений Герасимов, Лев Лещенко, Никита Михалков, Аркадий Инин и многие другие не менее известные артисты.

В течение 60 лет Ирина Петровна выступает на сцене любимого театра, отдавая всю себя работе без остатка.