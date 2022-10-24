Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации
2022-10-24 17:46
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Попко на пост главы Киевской городской военной администрации.
24 октября действующий президент Украины Владимир Зеленский начал свою работу с решения кадровых вопросов, сменив главу Киевской городской военной администрации.
Согласно опубликованным на сайте Офиса президента Украины указам, Зеленский освободил от занимаемой должности главы Киевской городской военной организации Николая Жирнова и назначил на его место генерал-полковника Сергея Попко.
Опубликовано: Диана Мудреченко