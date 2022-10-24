Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации

2022-10-24 17:46

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Попко на пост главы Киевской городской военной администрации.

24 октября действующий президент Украины Владимир Зеленский начал свою работу с решения кадровых вопросов, сменив главу Киевской городской военной администрации.

Согласно опубликованным на сайте Офиса президента Украины указам, Зеленский освободил от занимаемой должности главы Киевской городской военной организации Николая Жирнова и назначил на его место генерал-полковника Сергея Попко.

Опубликовано: Диана Мудреченко