Бывший вице-президент Бурунди Буторе получил гражданство России
2022-10-24 18:16
Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство экс-вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе.
24 октября на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента РФ Владимира Путина «О приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации».
Согласно данному указу, Путин предоставил российское гражданство уроженцу Бурунди Жозефу Буторе, который с 2015 по 2020 год занимал пост второго вице - президента Республики Бурунди, а в 2018 был удостоен «Орден Дружбы», являющегося государственной наградой России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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