Бывший вице-президент Бурунди Буторе получил гражданство России

Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство экс-вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе.

24 октября на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента РФ Владимира Путина «О приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации».

Согласно данному указу, Путин предоставил российское гражданство уроженцу Бурунди Жозефу Буторе, который с 2015 по 2020 год занимал пост второго вице - президента Республики Бурунди, а в 2018 был удостоен «Орден Дружбы», являющегося государственной наградой России.