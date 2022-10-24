Лазарев показал своих повзрослевших детей

Певец Сергей Лазарев похвастался своими подросшими детьми, выложив совместное фото в Сеть.

Певец Сергей Лазарев так и не женился, но от рождения детей отказываться не стал, прибегнув к услугам суррогатных матерей.

Артист выложил в сеть снимок, на котором обнимает свою четырёхлетнюю дочку Анну и восьмилетнего сына Никиту. Наследники музыканта очень похожи друг на друга.

Исполнитель долгое время скрывал рождение наследников, а теперь активно делится фотграфиями своих детей, рассказами о них в соцсетях, не обращая внимание на критику со стороны любителей традиционных семейных ценностей.