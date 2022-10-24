Лазарев показал своих повзрослевших детей
2022-10-24 18:34
Певец Сергей Лазарев похвастался своими подросшими детьми, выложив совместное фото в Сеть.
Певец Сергей Лазарев так и не женился, но от рождения детей отказываться не стал, прибегнув к услугам суррогатных матерей.
Артист выложил в сеть снимок, на котором обнимает свою четырёхлетнюю дочку Анну и восьмилетнего сына Никиту. Наследники музыканта очень похожи друг на друга.
Исполнитель долгое время скрывал рождение наследников, а теперь активно делится фотграфиями своих детей, рассказами о них в соцсетях, не обращая внимание на критику со стороны любителей традиционных семейных ценностей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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