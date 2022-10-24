Израиль подпишет соглашение о границе с Ливаном в четверг, 27 октября
2022-10-24 18:41
Израиль подпишет в четверг соглашение о делимитации морской границы с Ливаном, переговоры по которому ведутся под эгидой США, заявил в понедельник (24 октября) премьер-министр Израиля Яир Лапид.
«В четверг мы подпишем историческое соглашение с Ливаном. Израиль в ближайшем будущем станет крупным поставщиком газа в Европу», — сказал Яир Лапид в заявлении, направленном его службами.
Сообщается, что еще до подписания соглашения Израиль начал разработку месторождения газа на шельфе в спорной буферной зоне.
Израиль планирует создать здесь современное производство в том числе и сжиженного газа (СПГ).
Опубликовано: Тарас Медведев
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