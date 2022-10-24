Медведев: Запад может не надеяться на исчерпание оружейных запасов РФ

Дмитрий Медведев предостерёг западные страны от мысли о том, что оружейные запасы России могут иссякнуть.

Вечером понедельника бывший российский президент Дмитрий Медведев публично заявил, что недоброжелатели Москвы должны оставить надежды на то, что запас оружия в России может быть исчерпан.

По словам Медведева, после начала специальной военной операции в Украине Россия многократно нарастила производство вооружений в рамках государственной оборонной промышленности.