Медведев: Запад может не надеяться на исчерпание оружейных запасов РФ
2022-10-24 18:47
Дмитрий Медведев предостерёг западные страны от мысли о том, что оружейные запасы России могут иссякнуть.
Вечером понедельника бывший российский президент Дмитрий Медведев публично заявил, что недоброжелатели Москвы должны оставить надежды на то, что запас оружия в России может быть исчерпан.
По словам Медведева, после начала специальной военной операции в Украине Россия многократно нарастила производство вооружений в рамках государственной оборонной промышленности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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