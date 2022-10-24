МИД Украины обвиняет Россию в создании пробки из 165 сухогрузов в Черном море, Россия требует показать, куда направляется украинское зерно

Украина в понедельник (24 октября) обвинила Россию в умышленной задержке более 165 судов, предназначенных для перевозки зерна, путем продления проверок.

«С 14 октября 2022 года российскими инспекторами, прикомандированными к Совместному координационному центру в Стамбуле, значительно расширен досмотр судов, следующих в порты Украины для получения зерна или уже загруженных и следующих в пункт назначения», - говорится в сообщении МИД Украины.

«В результате более 165 судов застряли в очереди возле пролива Босфор, и это число продолжает увеличиваться с каждым днем», — отметил источник.

По данным украинского министерства, задержки касаются трех миллионов тонн зерна, предназначенного для обеспечения 10 миллионов человек.

Напомним, что МИД России в понедельник, запросил в ООН информацию о том в какие страны было направлено зерно с черноморских портов Украины. Кроме того, вторая часть стамбульской сделки по зерну так и не была выполнена, Россия по-прежнему не может торговать своей продукцией из-за санкций Запада. 19 ноября истекает срок четырехстороннего договора и на его продление Россия может не пойти.