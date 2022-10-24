Ликвидирована обширная международная сеть по отмыванию денег полученных во время ограничений по Covid 19

После учреждения государственной помощи, связанной с неполным рабочим днем, судебные расследования сосредоточены на многочисленных махинациях с этим механизмом.

Одиннадцати мужчинам было предъявлено обвинение в участии в «обширной международной сети отмывания денег», оцениваемой в 12 миллионов евро и связанной, в частности, с незаконным присвоением неправомерных пособий по частичной безработице во время пандемии Covid 19.

«Французские строительные компании отправляли суммы, иногда в сотни тысяч евро, подставным компаниям, в том числе французским, без надлежащего рассмотрения и в поддержку фальшивых счетов», — уточнил в пресс-релизе прокурор Филипп Астрюк.

«Эти суммы были затем перенаправлены офшорным компаниями на банковские счета в Турции или Китае, для покупки транспортных средств или ювелирных изделий, с целью возврата наличных», — сообщает Ouest-France. Общая сумма «отмытых» денег оценивается в 12 миллионов евро. Более двух миллионов уже изъято из активов задержанных.

Организатор сети, 41-летний мужчина, родившийся в Турции, был арестован в своем доме в Орне 9 июня и заключен под стражу.

5 октября десять руководителей упомянутых французских строительных компаний были арестованы, в частности, за «отмывание денег в составе организованной группы» во время полицейской операции, проводившейся одновременно в департаментах Иль-и-Вилен, Валь д' Уаз, Уаз и Майенн.

Арест фигурантов положил конец расследованию, которое в течение почти двух лет проводилось специализированной межрегиональной юрисдикцией (JIRS) Ренна.