Соцпартия в Молдавии призвала власти наладить диалог с Россией
2022-10-24 19:14
Партия социалистов призвала правительство Молдавии к диалогу с Россией в интересах экономики.
24 октября РИА Новости сообщили, что исполнительный секретарь оппозиционной в Молдавии Партии социалистов, спикер парламента Влад Батрынча призвал руководство страны возобновить межправительственный диалог с Россией.
Батрынча отметил, что во время визита в Москву делегации партии, который проходил на прошлой неделе, Россия проявила заинтересованность в продолжении сотрудничества с Молдавией и полностью открыта для диалога по решению проблемы экспорта молдавской сельхозпродукции в Россию.
Опубликовано: Елена Калиновская
Лукашенко издал указ о выходе Беларуси из РЧСС Совета Европы
Лапид: Израиль вынужден реагировать на «опасное» сближение России и Ирана
Лукашенко: Беларусь выдержала санкции, но расслабляться рано
Дюжаррик: ООН ознакомилась с данными о грязной бомбе в «Киеве»
Лукашенко назвал доллары и евро токсичными валютами