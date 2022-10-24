Соцпартия в Молдавии призвала власти наладить диалог с Россией

Партия социалистов призвала правительство Молдавии к диалогу с Россией в интересах экономики.

24 октября РИА Новости сообщили, что исполнительный секретарь оппозиционной в Молдавии Партии социалистов, спикер парламента Влад Батрынча призвал руководство страны возобновить межправительственный диалог с Россией.

Батрынча отметил, что во время визита в Москву делегации партии, который проходил на прошлой неделе, Россия проявила заинтересованность в продолжении сотрудничества с Молдавией и полностью открыта для диалога по решению проблемы экспорта молдавской сельхозпродукции в Россию.