СМИ: Иран может передать России беспилотники Arash-2 с дальностью полёта 2000 км

Иранские СМИ сообщили о предположительном соглашении между Тегераном и Москвой о передаче России дронов Arash-2.

В понедельник ряд иранских СМИ со ссылкой на инсайдера сообщили о том, что Иран намеревается направить в Россию собственные беспилотники Arash-2, которые по всем показателям лучше дронов Shahed-136.

По данным иранских журналистов, БПЛА Arash-2 способны нести большее количество взрывчатки, нежели Shahed-136, а максимальная дальность их полёта составляет две тысячи километров.