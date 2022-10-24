СМИ: Иран может передать России беспилотники Arash-2 с дальностью полёта 2000 км
2022-10-24 19:15
Иранские СМИ сообщили о предположительном соглашении между Тегераном и Москвой о передаче России дронов Arash-2.
В понедельник ряд иранских СМИ со ссылкой на инсайдера сообщили о том, что Иран намеревается направить в Россию собственные беспилотники Arash-2, которые по всем показателям лучше дронов Shahed-136.
По данным иранских журналистов, БПЛА Arash-2 способны нести большее количество взрывчатки, нежели Shahed-136, а максимальная дальность их полёта составляет две тысячи километров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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