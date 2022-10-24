Давыдов: Латвия и Эстония заморозили таможенное сотрудничество с РФ

Заместитель главы таможенной службы России Руслан Давыдов утверждает, что Эстония и Латвия приостановили таможенное сотрудничество с российским горсударством.

Вечером понедельника замглавы российской таможенной службы Руслан Давыдов сообщил, что профильные ведомства Латвии и Эстонии уведомили Россию о "замораживании" таможенного сотрудничества с Москвой.

Давыдов утверждает, что его коллеги из Эстонии и Латвии не идут на контакт с таможенным представительством России, систематически игнорируя любые звонки.

По мнению Руслана Давыдова, у России всегда были хорошие отношения с прибалтийскими странами, и решение о разрыве сотрудничества в сфере таможни является исключительно политическим.