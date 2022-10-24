Politico: Столтенберг не верит в желание Киева применить «грязную» бомбу в Украине
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг утверждает, что не верит предоставленной Россией информации о планах Киева по созданию "грязной" бомбы с ядерным потенциалом.
24 октября американская газета Politico взяла интервью у генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сообщил, что не доверяет заявлением Москвы о намерениях Киева создать "грязную" ядерную бомбу, применив её на территории Украины с целью обвинить в этом Россию.
По мнению Столтенберга, ВСУ не станут использовать ядерное оружие на украинских землях, поскольку это было бы абсурдно и противоречит национальной безопасности Украины.
Вместе с тем в пресс-службе Министерства обороны России утверждают, что Киев находится на финальном этапе по разработке ядерного оружия кустарного производства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Лукашенко издал указ о выходе Беларуси из РЧСС Совета Европы
Лапид: Израиль вынужден реагировать на «опасное» сближение России и Ирана
Лукашенко: Беларусь выдержала санкции, но расслабляться рано
Дюжаррик: ООН ознакомилась с данными о грязной бомбе в «Киеве»
Лукашенко назвал доллары и евро токсичными валютами