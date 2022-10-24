Politico: Столтенберг не верит в желание Киева применить «грязную» бомбу в Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг утверждает, что не верит предоставленной Россией информации о планах Киева по созданию "грязной" бомбы с ядерным потенциалом.

24 октября американская газета Politico взяла интервью у генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сообщил, что не доверяет заявлением Москвы о намерениях Киева создать "грязную" ядерную бомбу, применив её на территории Украины с целью обвинить в этом Россию.

По мнению Столтенберга, ВСУ не станут использовать ядерное оружие на украинских землях, поскольку это было бы абсурдно и противоречит национальной безопасности Украины.

Вместе с тем в пресс-службе Министерства обороны России утверждают, что Киев находится на финальном этапе по разработке ядерного оружия кустарного производства.