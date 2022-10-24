Яир Лапил встревожен сближением России и Ирана на фоне конфликта на Украине

Как сообщает сегодня Jerusalem Post, премьер-министр Израиля выражает озабоченность наметившимся сближением Тегерана и Москвы.

«Израиль все более обеспокоен наметившимся в последнее время сближением России и Ирана на фоне событий на Украине и не может позволить себе безучастно наблюдать за этим процессом», - цитирует издание заявление Лапида.

Лапид отметил при этом, что Тель-Авив постоянно консультируется со своими союзниками в Вашингтоне, изучая развитие ситуации.

Тем не менее это не мешает израильской авиации атаковать дружественный России сирийский народ. Очередная атака позиций сирийской армии был предпринята в понедельник, 24 октября, был ранен один военнослужащий армии САР.