СБУ: суд Киева арестовал главу «Мотор Сич» Богуслаева на 60 дней за коллаборационизм
Киевский суд арестовал директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева за то, что тот был признан виновным в сотрудничестве с Россией во время спецоперации.
Служба безопасности Украины опубликовала пресс-релиз, в котором сообщается, что генеральный директор завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев арестован судом Киева на шестьдесят календарных суток.
Причиной для ареста является обвинение Богуслаева в коллаборационизме: по данным СБУ, бизнесмен поставлял России двигатели для боевых вертолётов и истребителей как во время специальной военной операции, так и задолго до её начала.
Вместе с тем сам Вячеслав Богуслаев утверждает, что остался доволен сегодняшним решением киевского суда, однако считает свой арест недоразумением.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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