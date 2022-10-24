СБУ: суд Киева арестовал главу «Мотор Сич» Богуслаева на 60 дней за коллаборационизм

Киевский суд арестовал директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева за то, что тот был признан виновным в сотрудничестве с Россией во время спецоперации.

Служба безопасности Украины опубликовала пресс-релиз, в котором сообщается, что генеральный директор завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев арестован судом Киева на шестьдесят календарных суток.

Причиной для ареста является обвинение Богуслаева в коллаборационизме: по данным СБУ, бизнесмен поставлял России двигатели для боевых вертолётов и истребителей как во время специальной военной операции, так и задолго до её начала.

Вместе с тем сам Вячеслав Богуслаев утверждает, что остался доволен сегодняшним решением киевского суда, однако считает свой арест недоразумением.