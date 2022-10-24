Глава «Нафтогаза» Витренко предупредил Украину о «худшей зиме» в истории страны

Генеральный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко утверждает, что грядущая зима станет наихудшей для Украины за всё время.

24 октября немецкая газета Handelsblatt опубликовала интервью с главой компании "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко, который публично заявил, что зима 2022-2023 годов станет самой худшей для украинцев за всю историю государства.

По словам Витренко, граждан Украины ожидают частые перебои с подачей электроэнергии, и хотя эксперты пытаются устранить эту проблему, в сжатые временные сроки полностью добиться этого фактически невозможно.

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября России интенсифицировала массированные ракетные обстрелы Украины, выведя из строя 40 процентов объектов украинской энергетики.