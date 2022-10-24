MSNBC: Байден назвал справедливым беспокойство американцев об его возрасте
Джо Байден утверждает, что граждане США абсолютно справедливо озабочены преклонным возрастом своего президента.
В понедельник телеканал MSNBC опубликовал интервью с Джозефом Байденом, который публично признал, что считает оправданными опасения множества американцев касательно его возраста.
Вместе с тем Байден заявил MSNBC, что лучшим способом проверить его работоспособность является возможность понаблюдать за работой США, увидев, снизилась ли её эффективность.
Примечательно, что в американских СМИ всё чаще появляются видеозаписи, на которых показано, как Джо Байден здоровается с пустотой, подолгу не может спуститься со сцены самостоятельно, пользуется подсказками о том, где ему сесть на мероприятии и падает с велосипеда.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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