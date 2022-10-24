Украинский суд арестовал директора «Мотор Сич»

По ходатайству СБУ и Офиса Генерального прокурора Шевченковский районный суд заключил под стражу директора АО "Мотор Сич".

В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут осуществлять досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора, говорится в сообщении СБУ в Telegram.

Кроме президента "Мотор Сичи", аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия.

Напомним, что обоим фигурантам выдвинуто обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ст. 111-1 (госизмена);

▪️ ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).

Ранее СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента "Мотор Сичи", которые подтверждают его сотрудничество с врагом.

Задержание прошло в рамках уголовного производства относительно незаконных поставок от «Мотор Сич» товаров военного назначения «для российской штурмовой авиации».