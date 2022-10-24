Украинский суд арестовал директора «Мотор Сич»
По ходатайству СБУ и Офиса Генерального прокурора Шевченковский районный суд заключил под стражу директора АО "Мотор Сич".
В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут осуществлять досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора, говорится в сообщении СБУ в Telegram.
Кроме президента "Мотор Сичи", аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия.
Напомним, что обоим фигурантам выдвинуто обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ст. 111-1 (госизмена);
▪️ ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).
Ранее СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента "Мотор Сичи", которые подтверждают его сотрудничество с врагом.
Задержание прошло в рамках уголовного производства относительно незаконных поставок от «Мотор Сич» товаров военного назначения «для российской штурмовой авиации».
Опубликовано: Денис Карвацкий
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