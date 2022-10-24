Сухой шампунь отозван из-за опасного канцерогенного ингредиента

Unilever заявляет, что отзывает аэрозольные средства для сухих шампуней, поскольку они могут содержать повышенный уровень бензола, канцерогена для человека.

Отзыв является последним из полудюжины в этом году, когда вызывающее рак химическое вещество было обнаружено в таких продуктах, как сухой шампунь, дезодорант, дезинфицирующее средство для рук и солнцезащитный крем.

Внутреннее расследование выявило пропеллент в качестве источника, и Unilever работала со своими поставщиками пропеллента для решения этой проблемы.