Сухой шампунь отозван из-за опасного канцерогенного ингредиента
2022-10-24 20:11
Unilever заявляет, что отзывает аэрозольные средства для сухих шампуней, поскольку они могут содержать повышенный уровень бензола, канцерогена для человека.
Отзыв является последним из полудюжины в этом году, когда вызывающее рак химическое вещество было обнаружено в таких продуктах, как сухой шампунь, дезодорант, дезинфицирующее средство для рук и солнцезащитный крем.
Внутреннее расследование выявило пропеллент в качестве источника, и Unilever работала со своими поставщиками пропеллента для решения этой проблемы.
Опубликовано: Силивончик Алина
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