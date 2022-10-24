Дюжаррик: ООН ознакомилась с данными о грязной бомбе в «Киеве»
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что в организации знакомы с мнением о том, что Украине готовится применить "грязную" бомбу.
24 октября пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что администрация организации знакома с распространившимися в СМИ данными Минобороны России о намерениях Киева взорвать маломощную "грязную" ядерную бомбу в Украине.
Дюжаррик утверждает, что в настоящий момент члены Организации объединённых наций не могут подтвердить или опровергнуть данные о том, что Киев действительно обладает таким оружием.
Вместе с тем Стефан Дюжаррик озвучил позицию ООН по этому вопросу, призвав все стороны украинского конфликта отказаться от поступков, которые приведут к эскалации вооружённого кризиса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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