Лапид: Израиль вынужден реагировать на «опасное» сближение России и Ирана
Израильский министр обороны Яир Лапид утверждает, что Тель-Авив вынужден отреагировать на усиление сотрудничества между Ираном и Россией.
Вечером 24 октября министр обороны Израиля Яир Лапид публично заявил, что администрация Тель-Авива будет вынуждена отреагировать на то, что Россия и Иран интенсифицировали сотрудничество после начала спецоперации в Украине, в том числе военное.
По словам Лапида, сейчас Израиль ведёт консультации с коллегами из Соединённых Штатов о том, какие меры могут быть предприняты для сдерживания укрепляющегося союза Ирана и России.
Примечательно, что многие западные СМИ растиражировали информацию о том, что Иран поставляет России беспилотники-камикадзе Shahed-136, которые якобы применяются ВС РФ в украинском конфликте, однако Москва и Тегеран отрицают подобные обвинения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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