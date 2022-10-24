Офис Зеленского может лишить звания Героя Украины главу «Мотор Сич» Богуслаева

Генеральный директор завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев может лишиться звания Героя Украины.

Вечером 24 октября на сайте офиса Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом лишить звания Героя Украины директора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, который был арестовал Киевским судом по обвинению в сотрудничестве с Россией.

По данным Службы безопасности Украины, глава завода "Мотор Сич", который специализируется на производстве двигателей для боевой авиации, поставлял свою продукцию России для установки на вертолёты, которые применялись в специальной военной операции.

К текущему моменту суд Киева постановил арестовать Вячеслава Богуслаева на шестьдесят календарных суток до дальнейшего решения его судьбы.