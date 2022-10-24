Белый дом: США серьёзно относятся к сообщениям о «грязной» бомбе в Украине
Пресс-служба Белого дома прокомментировала сведения о наличии "грязной" бомбы у Киева.
24 октября Белый дом опубликовал новый пресс-релиз, в котором сообщил, что правительство Соединённых Штатов серьёзно воспринимает предоставленные Минобороны России сведения о том, что Киев готовит "грязную" бомбу для провокации на территории Украины.
Вместе с тем в Белом доме отметили, что Вашингтон пока не наблюдает признаков того, что украинские специалисты заняты созданием "грязной" бомбы.
Накануне глава российского Минобороны Сергей Шойгу провёл переговоры с министрами обороны США, Франции, Германии и Британии, где сообщил, что Киев занят производством маломощной ядерной бомбы и хочет взорвать её в Украине, обвинив в этом Москву.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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