Владельцы билетов Disney World подали в суд на систему бронирования
2022-10-25 00:00
Два анонимных держателя пропусков Walt Disney World подали в суд на Walt Disney Parks & Resorts, утверждая, что курорт нарушил свой контракт с владельцами годовых пропусков, поддерживая свою систему бронирования Park Pass.
Истцы говорят, что система, которая требует, чтобы все посетители бронировали места в тематических парках Disney, блокировала посещение парков держателями билетов самого высокого уровня в определенные дни.
При этом Disney ранее рекламировал билеты премиум-класса как разрешающие неограниченный доступ.
Один из истцов платил по 633 доллара за платиновые абонементы для своей семьи, а другой выплачивал за них по 67,75 долларов в месяц.
Опубликовано: Светлана Репина
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