Владельцы билетов Disney World подали в суд на систему бронирования

Два анонимных держателя пропусков Walt Disney World подали в суд на Walt Disney Parks & Resorts, утверждая, что курорт нарушил свой контракт с владельцами годовых пропусков, поддерживая свою систему бронирования Park Pass.

Истцы говорят, что система, которая требует, чтобы все посетители бронировали места в тематических парках Disney, блокировала посещение парков держателями билетов самого высокого уровня в определенные дни.

При этом Disney ранее рекламировал билеты премиум-класса как разрешающие неограниченный доступ.

Один из истцов платил по 633 доллара за платиновые абонементы для своей семьи, а другой выплачивал за них по 67,75 долларов в месяц.