Из Херсона эвакуируют монументы Суворова и Ушакова
2022-10-25 00:22
Кирилл Стремоусов сообщил об эвакуации из города памятников Суворова и Ушакова.
В своем Telegram-канале Кирилл Стремоусов рассказал об эвакуации памятников российским полководцу Александру Суворову и флотоводцу Федору Ушакову.
"Монументы обязательно будут возвращены на свои места после освобождения Николаевской и Днепропетровской областей", - написал Стремоусов.
Ранее об эвакуации памятников говорил Владимир Рогов, объясняя принятое решение угрозой постоянных "диверсий и обстрелов".
Опубликовано: Максим Алексеев
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