Из Херсона эвакуируют монументы Суворова и Ушакова

Кирилл Стремоусов сообщил об эвакуации из города памятников Суворова и Ушакова.

В своем Telegram-канале Кирилл Стремоусов рассказал об эвакуации памятников российским полководцу Александру Суворову и флотоводцу Федору Ушакову.

"Монументы обязательно будут возвращены на свои места после освобождения Николаевской и Днепропетровской областей", - написал Стремоусов.

Ранее об эвакуации памятников говорил Владимир Рогов, объясняя принятое решение угрозой постоянных "диверсий и обстрелов".