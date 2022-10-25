США занимаются подготовкой встречи Джо Байдена с Си Цзиньпином на саммите G20
2022-10-25 00:39
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби сообщил, что США прорабатывают возможность встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20.
Он напомнил, что ранее сам американский лидер говорил о возможности встречи с китайским коллегой.
В этом году состоялась виртуальная встреча Байдена и Цзинипина. Тогда обсуждался ряд вопросов, в том числе ситуация на Тайване.
Си Цзиньпин долгое время не выезжал за рубеж из-за карантина по коронавирусу.
Опубликовано: Светлана Репина
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