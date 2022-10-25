Захарова: «Зеленский – это просто бен Ладен номер два»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила президента Украины Владимира Зеленского с бывшим лидером «Аль-Каиды» Усамой бен Ладеном.

В эфире Первого канала Захарова заявила, что Зеленский является для мирового сообщества бен Ладеном номер два, но в европейском обличье.

По ее словам, это еще хуже, поскольку Зеленского «кормят с ложки в много раз большей», а сам он проявляет «невиданную жестокость» по отношению к украинцам.

После заявлений украинского лидера по поводу превентивного удара по России Захарова назвала его «гороховым шутом».