Зеленский предсказал Украине самую сложную зиму за всю историю
2022-10-25 01:15
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта страна будет самой сложной за всю историю страны и призвал украинцев не расслабляться.
По его словам, стране еще предстоит пройти путь к победе, и он будет очень сложным.
Зеленский заявил, что осенью, зимой и весной необходимо сделать всю работу, которая нужна для получения результата.
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко также назвал предстоящую зиму самой сложной для украинцев, отметив возможность перебоев с отоплением и подачей электроэнергии.
Опубликовано: Светлана Репина
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