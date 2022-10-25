Зеленский предсказал Украине самую сложную зиму за всю историю

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта страна будет самой сложной за всю историю страны и призвал украинцев не расслабляться.

По его словам, стране еще предстоит пройти путь к победе, и он будет очень сложным.

Зеленский заявил, что осенью, зимой и весной необходимо сделать всю работу, которая нужна для получения результата.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко также назвал предстоящую зиму самой сложной для украинцев, отметив возможность перебоев с отоплением и подачей электроэнергии.