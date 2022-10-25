Перестрелка в школе в американском Сент-Луисе: есть погибшие и раненные
В понедельник, 24 октября в американском Сент-Луисе 20-летний мужчина застрелил подростка, взрослую женщину, и ранил еще нескольких человек.
Нападавший скончался в больнице в результате травм, полученных во время перестрелки с полицией.
Как сообщает ABC со ссылкой на правоохранительные органы Сент-Луиса, подозреваемому в убийствах было около 20 лет. Его быстро остановила полиция. Он был ранен в перестрелке и скончался в больнице.
Согласно шефа полиции Сент-Луиса Майкла Сака, восемь человек, включая предполагаемого убийцу, были доставлены в больницу, где была подтверждена его смерть. Ранения в результате стрельбы включали огнестрельные и осколочные. О состоянии их здоровья неизвестно.
Студенты, сбежавшие из здания, сообщили полиции, что нападавший был вооружен длинным пистолетом. Несколько пострадавших были госпитализированы с огнестрельными ранениями.
По сообщению ABC, учащихся эвакуировали, а родителей направили в среднюю школу Gateway STEM, чтобы они могли связаться с детьми.
"Хотя на бумаге у нас может быть девять жертв, на самом деле их сотни. Любой, кто выжил, унесет с собой травму домой", - заявил Сак на пресс-конференции.
Он отметил, что дверь школы была заперта, но не объяснил, как злоумышленник мог туда попасть. По словам представителей школы, в момент стрельбы в здании находились семь охранников. Пока неизвестно, имел ли убийца какую-либо связь со школой.
Опубликовано: Николай Скира
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