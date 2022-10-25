Amnesty International призывает МУС расследовать военные преступления в Газе

Правозащитная организация Amnesty International во вторник (25 октября) призвала Международный уголовный суд (МУС) провести расследование военных преступлений, совершенных Израилем и палестинскими боевиками в секторе Газа в августе.

По меньшей мере 49 палестинцев, в том числе комбатанты, а также гражданские лица и дети, погибли с 5 по 7 августа в ходе противостояния между израильской армией и группировкой «Исламский джихад» в Газе, анклаве, находящемся под израильской блокадой с 2007 года. Amnesty International считает, что в общей сложности погиб 31 человек. мирные жители были убиты, согласно опубликованному во вторник отчету под названием «Они были просто детьми: доказательства военных преступлений во время израильского наступления в Газе в августе 2022 года».

В частности, организация расследовала три инцидента. Согласно его выводам, в результате двух израильских атак погибли шесть палестинских мирных жителей, в том числе несовершеннолетние, хотя «израильские власти высоко оценили точность их операции». В третьем случае, рассмотренном Amnesty International, семь палестинских мирных жителей были убиты в результате «нападения», которое «явно было вызвано неуправляемой ракетой, выпущенной палестинскими вооруженными группами».

«Три смертоносных нападения, которые мы рассмотрели, должны быть расследованы как военные преступления; все жертвы незаконных нападений и их близкие должны добиться справедливости и возмещения ущерба», — добавила она.

В 2021 году МУС объявил о начале расследования предполагаемых преступлений, совершенных на палестинских территориях с 2014 года. Израиль и палестинские вооруженные группы провели четыре войны с тех пор, как исламистское движение ХАМАС взяло под свой контроль Газу в 2007 году.