Десять женщин, репатриированных из лагерей в Сирии, получили обвинения и заключены в тюрьму во Франции

Десять женщин, репатриированных на прошлой неделе во Францию из лагерей джихадистов в Сирии, были обвинены в преступной террористической деятельности и помещены под стражу до суда, сообщает AFP.

Они были помещены под стражу полицией по прибытии на территорию Франции в ночь со среды на четверг в помещении Главного управления внутренней безопасности (DGSI). Одна из них также была обвинена в преступлениях против человечности и геноциде.

Некоторым также были предъявлены обвинения в уклонении родителем от своих юридических обязательств, что поставило под угрозу здоровье или безопасность детей.

Власти Франции, отвечающие за борьбу с терроризмом, сообщили в июле, что в сирийских лагерях находится около 100 женщин и около 250 детей.