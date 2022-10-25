Десять женщин, репатриированных из лагерей в Сирии, получили обвинения и заключены в тюрьму во Франции
2022-10-25 08:21
Десять женщин, репатриированных на прошлой неделе во Францию из лагерей джихадистов в Сирии, были обвинены в преступной террористической деятельности и помещены под стражу до суда, сообщает AFP.
Они были помещены под стражу полицией по прибытии на территорию Франции в ночь со среды на четверг в помещении Главного управления внутренней безопасности (DGSI). Одна из них также была обвинена в преступлениях против человечности и геноциде.
Некоторым также были предъявлены обвинения в уклонении родителем от своих юридических обязательств, что поставило под угрозу здоровье или безопасность детей.
Власти Франции, отвечающие за борьбу с терроризмом, сообщили в июле, что в сирийских лагерях находится около 100 женщин и около 250 детей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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