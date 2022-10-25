Ассоциация «Франко-российский диалог» стала объектом двух расследований во Франции

С 2021 года в Париже ведутся два расследования по подозрению в коррупции, злоупотреблении доверием и отмывании денег в отношении ассоциации «Франко-российский диалог», сообщает Le Monde.

По словам источника, близкого к следствию, в деле фигурирует депутат Европарламента Тьерри Мариани, сопредседатель ассоциации с 2012 года, и Ив Поццо ди Борго, бывший сенатор-центрист, член ассоциации и президент консалтинговой фирмы.

По данным обвинения, два предварительных расследования, которые все еще продолжаются, были начаты 29 сентября 2021 года после отчета Tracfin, подразделения финансовой разведки Берси, в мае 2021 года.

Расследования, возложенные на Центральное управление по борьбе с коррупцией (Oclciff), «будут иметь основной целью установление реальности разоблаченных фактов», уточнил тот же источник.

По данным Le Monde, Мариани и Поццо ди Борго, получали средства на поездки, финансируемые Россией, и, по словам источника, близкого к делу, правосудие пытается установить их участие в качестве контрагентов России.

Ассоциация «Франко-российский диалог» была создана в 2004 году под патронажем президентов Жака Ширака и Владимира Путина. Она позиционируется как «привилегированный инструмент общения между политическими, экономическими и культурными кругами двух стран» и ставит перед собой цель «способствовать углублению стратегических отношений и партнерства между Францией и Россией».

