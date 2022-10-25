В Кении застрелили известного пакистанского телеведущего

Телеведущий, бежавший из Пакистана в Кению несколько месяцев назад, чтобы избежать ареста за подстрекательство к мятежу, была убит полицией в понедельник, что вызвало возмущение со стороны организаций по защите СМИ.

49-летний Аршад Шариф был ярым критиком вооруженных сил Пакистана и сторонником бывшего премьер-министра Имрана Хана, свергнутого в апреле в результате вотума недоверия.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф объявил, что он разговаривал с президентом Кении Уильямом Руто с просьбой о «справедливом и прозрачном расследовании этого шокирующего инцидента». Уильям Руто «обещал полное сотрудничество, включая ускоренный процесс возвращения тела в Пакистан», рассказал глава правительства Пакистана.

Представитель кенийской полиции Бруно Шиозо заявил, что «мы сожалеем об этом досадном инциденте». Он пояснил, что Аршад Шариф был «смертельно ранен» в воскресенье вечером в результате применения оружия, после того, как автомобиль, в котором он находился, без остановки пересек полицейский блокпост, установленный в районе Магади, в сорока километрах от столицы Найроби.

Согласно отчету полиции, в машину попали девять пуль. Телеведущий скончался от ранения в голову. Сообщается, что полиция в это время выполняла предписанные обязанности по проверке транспорта из-за угона автомобиля в столице Кении.