Автор сайта «Украинец в Польше»: Зеленский использует военное положение, чтобы захватить больше власти
Автор сайта "Украинец в Польше" Игорь Исаев в эфире польского радио ТОК FM заявил, что в Украине нет свободы информационного пространства.
"У нас в Украине нет свободы информационного пространства. Когда дело доходит до политических процессов, офис президента пользуется ситуацией. Многие общественные деятели в Украине прямо говорят, что президент использует военное положение, чтобы захватить больше власти", - отметил Исаев.
Исаев в эфире ТОК FM отметил, что хочет обратить внимание на расхождения во взглядах среди самих украинцев.
"Говорят, что украинцы теперь как один человек. Но украинское общество не сплочено", - сказал он.
Исаев также подчеркнул, что в украинском обществе еще много проблем, которые присутствовали там и до 24 февраля, то есть до начала войны.
"Процессы, происходящие в Украине, не романтические, это реальная жизнь", - добавил он.
По словам Исаева, в Украине нет свободы информационного пространства.
"Когда дело доходит до политических процессов, офис президента пользуется ситуацией. Многие общественные деятели Украины прямо говорят, что президент использует военное положение для захвата большей власти, в том числе и в информационной политике", - добавил автор сайта "Украинец в Польше".
По его мнению, это не единственная угроза, и что нынешняя информационная политика Украины представляет угрозу демократии Украины в тот день, когда закончатся прямые боевые действия.
Опубликовано: Николай Скира
Пентагон отказался вводить войска на Украину
Шалыгин: ВСУ перешли к тактике атак «наскоком» на «Хаммерах»
Сейсмологи Финляндии обнаружили 5 сейсмособытий в зоне «Северного потока»
Президент Германии Штайнмайер впервые приехал в Киев на переговоры с Зеленским
Илон Маск дважды оскорбил шахматиста Гарри Каспарова из-за спора про Украину