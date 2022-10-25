Автор сайта «Украинец в Польше»: Зеленский использует военное положение, чтобы захватить больше власти

Автор сайта "Украинец в Польше" Игорь Исаев в эфире польского радио ТОК FM заявил, что в Украине нет свободы информационного пространства.

"У нас в Украине нет свободы информационного пространства. Когда дело доходит до политических процессов, офис президента пользуется ситуацией. Многие общественные деятели в Украине прямо говорят, что президент использует военное положение, чтобы захватить больше власти", - отметил Исаев.

Исаев в эфире ТОК FM отметил, что хочет обратить внимание на расхождения во взглядах среди самих украинцев.

"Говорят, что украинцы теперь как один человек. Но украинское общество не сплочено", - сказал он.

Исаев также подчеркнул, что в украинском обществе еще много проблем, которые присутствовали там и до 24 февраля, то есть до начала войны.

"Процессы, происходящие в Украине, не романтические, это реальная жизнь", - добавил он.

По словам Исаева, в Украине нет свободы информационного пространства.

"Когда дело доходит до политических процессов, офис президента пользуется ситуацией. Многие общественные деятели Украины прямо говорят, что президент использует военное положение для захвата большей власти, в том числе и в информационной политике", - добавил автор сайта "Украинец в Польше".

По его мнению, это не единственная угроза, и что нынешняя информационная политика Украины представляет угрозу демократии Украины в тот день, когда закончатся прямые боевые действия.