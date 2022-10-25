Президент Германии Штайнмайер впервые приехал в Киев на переговоры с Зеленским

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с начала конфликта приехал в Украину с визитом, сообщает DPA.

Как подчеркивают СМИ, Берлин хочет, чтобы их компании играли ведущую роль в восстановлении Украины.

Во вторник утром, 25 октября в Украину прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Как сообщают немецкие СМИ, Франк-Вальтер Штайнмайер встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политики призовут немецкие города и муниципалитеты установить новые партнерские отношения с украинскими органами местного самоуправления.

О визите в Украину ранее не сообщалось. Предыдущие были отменены: первый в апреле, когда в Киев ездили президенты Польши и стран Балтии, а второй - на прошлой неделе, по заявлению властей Германии, из соображений безопасности.

Также поступает информация о том, что Берлин хочет играть ведущую роль в восстановлении Украины. Немецкая промышленность подготовила 20-страничный план, в котором предлагает, в частности, создание Координационного совета в составе представителей стран ЕС, которые будут участвовать в восстановлении Украины.