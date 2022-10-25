Экспорт российского угля в Индию падает второй месяц подряд. В октябре отправленные объемы могут быть на 51%/ ниже, чем месяцем ранее. Это влияние, в том числе рост цен на сырье из России и высокие запасы у покупателей в Индии, сообщает Reuters.

По данным агентства Indian CoalMint, поставки в октябре могут сократиться вдвое, до 730 000 тон. В свою очередь, месяцем ранее, в сентябре, они упали примерно на 30%. Это было первое падение с мая этого года.

Компания объясняет это тем, что индийские производители стали и цемента уже имеют большие запасы сырья. В результате ArcelorMittal, Nippon Steel, Ultratech Cement и Rashmi Group приобрели запасы, которых им хватит на два-три месяца работы.

Они увеличили свои покупки, особенно летом, воспользовавшись привлекательными ценами. Российский уголь был явно дешевле сырья из других стран. Власти поощряли бизнес к импорту, поскольку высокое потребление электроэнергии и низкие резервы электростанций сократились до 10 дней вместо стандартных трех недель.

Компания CoalMint уже дала понять, что ближайшие месяцы могут быть проблемными также из-за внешних факторов — ограниченной доступности угольных судов (из-за увеличения импорта сырья Европой), скопления на судоходных путях и санкций, в частности — отказа западных компаний на страхование перевозки российских угольных грузов.

Угольные компании совместно с ЦБ РФ и правительством РФ пытаются решить проблему со страхованием грузов.

Однако "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов полагает, что, несмотря на проблемы осени, российские поставки будут приобретать все большее значение. 70% производство электроэнергии в Индии осуществляется за счет угля, и, по оценке Вуда Маккензи, Индия будет вынуждена импортировать все больше и больше сырья из-за границы. В 2022 году импорт увеличится на 7%, до 158 млн тонн, а в 2023 году прирост составит еще 3%.