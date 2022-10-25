Роман Худяков рассказал о будущем замка Пугачева и Галкина в деревне Грязь

Политик предполагает, что элитная недвижимость, скорее всего, придет в запустение и не достанется никому.

Общественный деятель Роман Худяков рассказал в своем блоге в Телеграмм, что будет дальше с замком Примадонны и ее мужа Галкина в Подмосковье. Политик предполагает, что элитная недвижимость, скорее всего, придет в запустение и не достанется никому.

По словам Худякова, он общается с разными деятелями, которые в курсе всего происходящего с имуществом знаменитой певицы. Политик заявил, что особняк выставлен на продажу, по нему ведутся торги, однако никто не спешит приобретать недвижимость такого масштаба.

Роман Иванович порекомендовал звездной паре передать недвижимость государству для общественных нужд. Он также отметил, что можно будет заручиться его рекомендацией - но после того, как будет проведена полная проверка пожарной безопасности. Он также может помочь с оформлением юридических документов.

Худяков при этом напомнил об еще одной проблеме - сточных водах. Этого, подчеркнул политик, требуют жители деревни Грязь.

Политик также проинформировал, что недвижимостью певицы и признанного в России иноагентом комика Галкина занимаются многие юристы, которые за гонорар готовы отстаивать права звездной четы, сообщает Кadara.ru.