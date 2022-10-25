Украина просит у Германии финансовую поддержку в 500 млн долларов в месяц

Украина ожидает значительной финансовой помощи от ЕС, только от Германии она составит 500 миллионов долларов ежемесячно, заявил экономический советник президента Зеленского, Александр Роднянский.

Каждый месяц нам нужно от четырех до пяти миллиардов долларов для нашего бюджета. Мы считаем, что Германия может выделить около 500 миллионов долларов в месяц. От ЕС в целом мы рассчитываем примерно на 2 миллиарда долларов в месяц», — заявил экономический советник Президента Владимира Зеленского Александр Роднянский.

«До последних атак ущерб от разрушения инфраструктуры оценивался примерно в 120 миллиардов долларов», — добавил Роднянский. По подсчетам Всемирного банка, ущерб экономике — закрытие компаний, безработица — составляет от 200 до 250 миллиардов долларов. «По прогнозам, в этом году валовой внутренний продукт рухнет примерно на 35 процентов», отмечает советник.

Роднянский надеется на экстренную помощь Украине в виде дизель-генераторов, аварийных электрогенераторов или мобильных электростанций с Запада. Международная конференция по восстановлению, которая продолжится во вторник в Берлине, будет посвящена «среднесрочным и долгосрочным проблемам» после войны.